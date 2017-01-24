Работа по сирийскому урегулированию будет продолжена в Женеве

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Работа в Астане по сирийской проблематика завершена, дальше оппозиция будет обсуждать данные вопросы в Женеве 8 февраля.

Как передает Report, об этом РИА Новости заявил член делегации оппозиции Хишам Маруа.

"Сегодня закончились встречи и переговоры в Астане, однако будут встречи в Женеве 8 февраля и они завершат, дополнят то, что было достигнуто здесь", - заявил Х.Маруа.

Предполагается, что на очередной раунд консультаций в Швейцарии приглашение получат и представители вооружённой оппозиции.