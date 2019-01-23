Работа, начатая в Стамбуле на саммите по Сирии, продолжится, заявил Эрдоган

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что дальнейшая работа по политическому урегулированию в Сирии будет продолжаться в духе решений стамбульского саммита с участием лидеров России, Турции, ФРГ и Франции, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
"Процесс, начатый на саммите в Стамбуле, будет продолжен", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным в Москве.
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