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    Работа, начатая в Стамбуле на саммите по Сирии, продолжится, заявил Эрдоган

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что дальнейшая работа по политическому урегулированию в Сирии будет продолжаться в духе решений стамбульского саммита с участием лидеров России, Турции, ФРГ и Франции, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Процесс, начатый на саммите в Стамбуле, будет продолжен", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным в Москве.

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