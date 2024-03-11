Работа морских портов Финляндии парализована на две недели из-за забастовки

В Финляндии началась масштабная забастовка работников морских портов, которая продлится до 25 марта. На это время прекратятся операции по экспорту, импорту и транспортировке товаров во всех морских портах.

В Финляндии началась масштабная забастовка работников морских портов, которая продлится до 25 марта. На это время прекратятся операции по экспорту, импорту и транспортировке товаров во всех морских портах.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщает WorldCargo News.

На прошлой неделе, 6 марта, Центральная организация финских профсоюзов (SAK) подтвердила проведение двухнедельной забастовки после того, как переговоры с правительством страны по вопросу готовящихся реформ трудового кодекса Финляндии провалились. Еще осенью прошлого года правительство страны объявило о планах отдать предпочтение местным трудовым соглашениям перед централизованными сделками, ограничить политические забастовки, сократить социальное обеспечение и упростить расторжение трудовых контрактов. Объявление о готовящихся реформах вызвало массовый протест работников многих индустрий.

В нынешней забастовке принимают участие сразу шесть профсоюзов. Помимо морских портов забастовка затронет также железнодорожную систему Финляндии, крупные промышленные предприятия и распределительные терминалы. В общей сложности, по подсчетам SAK, в ней примут участие около 7 тыс. работников.

При этом SAK отмечала, что бастующие могут возобновить работу раньше, если правительство пойдет на уступки.