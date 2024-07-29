Работа международного аэропорта Кейптауна парализована из-за отключения электричества

Работа международного аэропорта Кейптауна парализована из-за внештатного отключения электричества.

Работа международного аэропорта Кейптауна парализована из-за внештатного отключения электричества.

Как передает Report, об этом сообщила местная радиостанция EWN.

По ее данным, авария произошла в ночь на 29 июля, в результате чего отменены многочисленные рейсы, прибывающие в Кейптаун самолеты перенаправляются в другие аэропорты ЮАР.

О причинах обесточивания не сообщается.

Согласно информации, прекращение подачи электроэнергии затронуло несколько важнейших подразделений международного аэропорта, включая освещение взлетно-посадочной полосы, навигационные службы, пожарно-спасательное подразделение.

Ведутся экстренные работы с целью восстановить к концу дня нормальную работу аэропорта, отмечает EWN.

Международный аэропорт Кейптауна является вторым крупнейшим в ЮАР по числу рейсов и шестым в Африке, обслуживающий 103 рейса в сутки.