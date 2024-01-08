Работа госучреждений приостановлена в Молдове из-за снегопадов

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы в связи с обильными снегопадами приняла решение о продлении школьных каникул на два дня.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы в связи с обильными снегопадами приняла решение о продлении школьных каникул на два дня.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил правительственный телеграм-канал "Prima sursa" ("Первоисточник").

Согласно решению комиссии, в связи с объявленным "оранжевым кодом" метеорологической опасности школьные каникулы продлены до 11 января вместо 9 января. В Кишиневе, Бельцах и других городах приостановлена деятельность государственных учреждений, за исключением занимающихся уборкой снега и льда, санитарных и обслуживающих людей из групп риска.

Десятки населенных пунктов в разных районах Молдовы остались без электричества.

Обильный снегопад в Молдаве начался накануне. Согласно прогнозам метеорологов, снегопад прекратится после полуночи. При этом наблюдается резкое снижение температуры - от +5 накануне до -10 к вечеру понедельника.