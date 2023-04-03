Рабочий визит Макрона в Китай состоится 5-7 апреля

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит с рабочим визитом Китай 5-7 апреля.

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит с рабочим визитом Китай 5-7 апреля.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила пресс-служба МИД Китая.

Сообщается, что визит состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня.

Французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщали, что в ходе поездки Макрон намерен обсудить конфликт в Украине и предостеречь Пекин от военной поддержки России.

Ранее Макрон заявлял о том, что планирует посетить Китай совместно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.