О нас

Рабочий день в Греции продлен до 13 часов

Рабочий день в Греции продлен до 13 часов Стандартный рабочий день в Греции продлен до 13 часов.
Другие страны
23 сентября 2023 г. 00:12
Рабочий день в Греции продлен до 13 часов

Стандартный рабочий день в Греции продлен до 13 часов.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, противоречивый законопроект представил в парламент министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис.

Переход на 13-часовой режим работы был встречен тысячами рабочих по всей стране протестами и митингами на площадях до поздней ночи.

Однако парламент одобрил законопроект. Постановление позволяет увеличить ежедневное рабочее время до 13 часов, а еженедельное - до 78 часов.

Согласно документу, работника могут уволить в течение первого года работы без предупреждения и вознаграждения, если иное не установлено договоренностью. Закон также позволяет испытательный срок до шести месяцев, но также обязывает работодателей предоставлять подробные условия работы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yunanıstanda gündəlik iş vaxtı uzadılıb

Экслюзивные новости

Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции
Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции
21 сентября 2023 г. 17:19
Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе
Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе
21 сентября 2023 г. 17:02
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана были очень эффективны
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана были очень эффективны
21 сентября 2023 г. 15:56
Эксперт: Венгрия заинтересована в поставках газа из Азербайджана по Южному газовому коридору
Эксперт: Венгрия заинтересована в поставках газа из Азербайджана по Южному газовому коридору
21 сентября 2023 г. 13:28
Президент Таджикистана посетит с визитом Азербайджан
Президент Таджикистана посетит с визитом Азербайджан
21 сентября 2023 г. 09:04
Эксперт: Антитеррористические мероприятия Азербайджана будут способствовать миру и стабильности в регионе
Эксперт: Антитеррористические мероприятия Азербайджана будут способствовать миру и стабильности в регионе
20 сентября 2023 г. 16:59
Коротченко: Карабах теперь полностью под контролем Азербайджана
Коротченко: Карабах теперь полностью под контролем Азербайджана
20 сентября 2023 г. 16:05
Эксперт: В очередной раз Азербайджан восстановил справедливость собственными силами
Эксперт: В очередной раз Азербайджан восстановил справедливость собственными силами
20 сентября 2023 г. 14:37
Марков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана привели к урегулированию ситуации
Марков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана привели к урегулированию ситуации
20 сентября 2023 г. 14:05
В Приморском крае прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Гейдара Алиева
ФотоВ Приморском крае прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Гейдара Алиева
19 сентября 2023 г. 19:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi