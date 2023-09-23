Рабочий день в Греции продлен до 13 часов

Стандартный рабочий день в Греции продлен до 13 часов.

Стандартный рабочий день в Греции продлен до 13 часов.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, противоречивый законопроект представил в парламент министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис.

Переход на 13-часовой режим работы был встречен тысячами рабочих по всей стране протестами и митингами на площадях до поздней ночи.

Однако парламент одобрил законопроект. Постановление позволяет увеличить ежедневное рабочее время до 13 часов, а еженедельное - до 78 часов.

Согласно документу, работника могут уволить в течение первого года работы без предупреждения и вознаграждения, если иное не установлено договоренностью. Закон также позволяет испытательный срок до шести месяцев, но также обязывает работодателей предоставлять подробные условия работы.