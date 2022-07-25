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Рабочие трех заводов Boeing в США решили провести забастовку

Рабочие трех заводов Boeing в США решили провести забастовку Международная ассоциация механиков и рабочих авиакосмической промышленности, представляющая интересы почти 2,5 тыс. рабочих трех заводов Boeing в США, объявила о предстоящей забастовке.
Другие страны
25 июля 2022 г. 13:09
Рабочие трех заводов Boeing в США решили провести забастовку

Международная ассоциация механиков и рабочих авиакосмической промышленности, представляющая интересы почти 2,5 тыс. рабочих трех заводов Boeing в США, объявила о предстоящей забастовке.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, рабочих этих заводов не устроили предложения Boeing по поводу трудового контракта и пенсионных планов. Забастовка начнется 1 августа.

Данные предприятия производят военные самолеты F-15, F-18, T-7A, MQ-25 и располагаются в городах Сент-Луис, Сент-Чарльз в штате Монтана и городе Маскута в штате Иллинойс.

В компании Boeing обещали дополнить отчисления рабочих в их пенсионные планы до 10% от размера зарплаты, а также сделать пенсионный взнос в размере 2% от зарплаты в 2023 и 2024 годах.

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Версия на английском языке Boeing workers agree to strike at 3 US facilities

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