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Рабочие крупнейшего в Аргентине сланцевого месторождения начали бессрочную забастовку

Рабочие крупнейшего в Аргентине сланцевого месторождения начали бессрочную забастовку Крупнейший профсоюз работников нефтегазовой промышленности Аргентины начал в воскресенье забастовку с требованием обеспечить безопасные условия труда.
Другие страны
22 мая 2023 г. 08:57
Рабочие крупнейшего в Аргентине сланцевого месторождения начали бессрочную забастовку

Крупнейший профсоюз работников нефтегазовой промышленности Аргентины начал в воскресенье забастовку с требованием обеспечить безопасные условия труда.

Как передает Report, об этом говорится на странице профсоюза в Twitter.

"Терпение закончилось, начинается действие". Управляющая комиссия Синдиката частного нефтегазового сектора провинций Рио-Негро, Неукен и Ла-Пампа дала старт забастовке с полной приостановкой работы в бассейне Неукена", - отмечает профсоюз.

Стачка затронет, в том числе крупнейшее в Аргентине месторождение сланцевых углеводородов Вака-Муэрта, расположенное в Неукене. Даты окончания забастовки на текущий момент нет. Протестующие требуют принять меры для обеспечения безопасности труда, а также присутствия представителей министерства труда в регионе.

"Мы устали от трагических инцидентов, которые уносят жизни или оставляют инвалидами рабочих в условиях отсутствия реакции со стороны компаний и правительства страны", - заявили в профсоюзе.

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