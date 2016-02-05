Рабочая группа ООН признала незаконным лишение Ассанжа свободы

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Рабочая группа ООН признала незаконным лишение снователя WikiLeaks Джулиана Ассанжа свободы, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Ассанж подал жалобу в ООН в сентябре 2014 года, утверждая, что его заключение в посольстве, которое лишь недавно перестало охраняться британской полицией, незаконно. Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в июне 2012 года, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию.

Комиссия ООН состоит из правовых экспертов, ее решения не имеют формального влияния на британские или шведские власти. Министерство иностранных дел Великобритании ранее заявляло, что все еще придерживается обязательств экстрадировать Ассанжа.