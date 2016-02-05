Рабочая группа ООН признала незаконным лишение Ассанжа свободы

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Рабочая группа ООН признала незаконным лишение снователя WikiLeaks Джулиана Ассанжа свободы, сообщает Report со ссылкой на Reuters.
Ассанж подал жалобу в ООН в сентябре 2014 года, утверждая, что его заключение в посольстве, которое лишь недавно перестало охраняться британской полицией, незаконно. Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в июне 2012 года, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию.
Комиссия ООН состоит из правовых экспертов, ее решения не имеют формального влияния на британские или шведские власти. Министерство иностранных дел Великобритании ранее заявляло, что все еще придерживается обязательств экстрадировать Ассанжа.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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