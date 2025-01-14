Qantas задерживает рейсы из-за угрозы падения частей ракет SpaceX

Австралийская авиакомпания Qantas была вынуждена отложить рейсы в ЮАР после предупреждения регулятора США об угрозе вхождения частей ракет SpaceX в атмосферу над южной частью Индийского океана.
Как передает Report, об этом пишет Financial Times.
Компания сообщила, что за последние недели отложила несколько рейсов между Сиднеем и Йоханнесбургом незадолго до вылетов, поскольку сроки возвращения в атмосферу частей ракет SpaceX были изменены с поздним уведомлением.
Qantas связалась со SpaceX, чтобы узнать о возможности более точного прогнозирования таких событий во избежание нарушения авиасообщения, сказал глава операционного центра авиакомпании Бен Холланд.
Отметим, что Qantas обслуживает маршруты, проходящие над южной частью Индийского океана, с начала 1950-х годов и является одной из немногих авиакомпаний, работающих в этом регионе.