Пятый солдат за месяц погиб в Польше в ходе военных учений

В Польше в ходе военных учений с начала марта погиб пятый солдат.

В Польше в ходе военных учений с начала марта погиб пятый солдат.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом заявил исполняющий обязанности главнокомандующего Вооруженными силами страны Марек Соколовский.

"Около полудня я получил информацию о смерти старшего солдата. 30-летний солдат принимал участие в учении в Высоких Татрах. С ним произошел несчастный случай, попал под лавину. Несмотря на помощь горных спасателей, ему не удалось выжить", - приводит слова генерала телеканал ТВН24.

Погибший имел звание старшего рядового, он готовился к соревнованиям в Швейцарии, уточнил Соколовский.

Так, в марте в результате несчастных случаев погибли пять польских военных. В связи с этим в республике приостановлены тренировки с применением взрывчатых веществ и боевых материалов.