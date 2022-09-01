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Пятую атомную подлодку типа Astute ввели в строй британских ВМС

Пятую атомную подлодку типа Astute ввели в строй британских ВМС Пятая атомная подводная лодка новейшего типа Astute HMS Anson введена в строй ВМС Великобритании.
Другие страны
1 сентября 2022 г. 05:42
Пятую атомную подлодку типа Astute ввели в строй британских ВМС

Пятая атомная подводная лодка новейшего типа Astute HMS Anson введена в строй ВМС Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, торжественную церемонию в порту Барроу-ин-Фернесс на северо-западе Англии посетил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Сегодня некоторые люди продолжат настаивать на том, что эта подлодка - оружие войны. Должен сказать, что это, наоборот, гарантия мира. И в сегодняшнем мире неопределенности нам необходимы подобные гарантии сильнее, чем когда-либо", - сказал глава британского правительства, слова которого приводит его канцелярия.

HMS Anson стала пятой атомной подлодкой типа Astute, которую построила британская оборонная компания BAE Systems. Первая из них - HMS Astute - была введена в строй в 2010 году. Впоследствии в состав ВМС Великобритании также вошли HMS Ambush в 2013 году, Artful в 2016 году и Audacious в 2020 году.

Всего к 2026 году власти королевства рассчитывают построить семь атомных подлодок этого типа, которые придут на смену субмаринам типа Trafalgar, построенным преимущественно в 1980-е годы. В настоящее время лишь одна атомная подлодка Trafalgar - HMS Triumph - остается на вооружении королевских ВМС.

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