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    Пятнадцать штатов США и Вашингтон подали в суд на администрацию Трампа

    Генеральные прокуроры подали иск в федеральном суде Бруклина© Courtesy İmage

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Пятнадцать штатов США и Вашингтон подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа в попытке предотвратить отмену программы защиты детей-иммигрантов.

    Как передает Report, об этом сoобщает "Голос Америки".

    Генеральные прокуроры подали иск в федеральном суде Бруклина, штат Нью-Йорк.

    Они настаивают, что решение об отмене программы отложенного действия для детей-иммигрантов (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) неконституционно, поскольку лишает людей права на надлежащее судебное разбирательство.

    Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман назвал планы Трампа "жестокими, недальновидными и бесчеловечными", обвинив президента в предвзятом отношении к мексиканцам и латиноамериканцам.

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