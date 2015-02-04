Пятнадцать человек погибли в столкновениях наркомафии в Мексике

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Столкновения между соперничающими бандами наркоторговцев, а также бои с правоохранительными органами унесли жизни как минимум 15 человек в мексиканском штате Тамаулипас, сообщают местные власти.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по свидетельствам очевидцев, сильные перестрелки были зарегистрированы на дороге между городами Рейноса и Матаморос. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter даже консул США в приграничном Матаморосе. По данным консула, ряд дорог штата остаются заблокированными в связи с действиями наркомафии.

Глава Матамороса Лети Саласар также сообщила на своей странице в одной из социальных сетей, что в ряде районов города сложилась опасная ситуация. "Поэтому мы просим принять соответствующие меры предосторожности, подразделения различных федеральных сил сейчас работают над восстановлением порядка и безопасности граждан нашего города", - написала Саласар.

Перестрелки между преступниками из разных группировок начались еще в воскресенье и шли до поздней ночи вторника. По неофициальным данным, в столкновениях участвовали бойцы "Картеля залива" и еще двух преступных группировок, борющихся за контроль над путями поставок наркотиков. Как минимум пять бандитов были убиты морскими пехотинцами и полицейскими, прибывшими в район в связи с эскалацией насилия, остальные погибли в перестрелках между самими преступниками.

