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    Пятнадцать человек находятся в тяжелом состоянии после теракта в Барселоне

    На данный момент в больницах находятся 59 пострадавших

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ На данный момент в больницах находятся 59 пострадавших в ходе теракта в центре Барселоны, 15 из них — в критическом состоянии.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает правительство Каталонии.

    "Спустя 24 часа после теракта в Барселоне из 126 раненых 67 человек были выписаны, 59 остаются в больницах (15 в критическом состоянии, 25 — в тяжелом, семь — в состоянии средней тяжести, 12 — с незначительными повреждениями). В Камбрильсе выписали двоих, еще четверо остаются в больницах", — говорится в заявлении каталонского правительства.

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