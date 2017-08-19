Пятнадцать человек находятся в тяжелом состоянии после теракта в Барселоне

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ На данный момент в больницах находятся 59 пострадавших в ходе теракта в центре Барселоны, 15 из них — в критическом состоянии.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает правительство Каталонии.

"Спустя 24 часа после теракта в Барселоне из 126 раненых 67 человек были выписаны, 59 остаются в больницах (15 в критическом состоянии, 25 — в тяжелом, семь — в состоянии средней тяжести, 12 — с незначительными повреждениями). В Камбрильсе выписали двоих, еще четверо остаются в больницах", — говорится в заявлении каталонского правительства.