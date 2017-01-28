 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Пяти гражданам Ирака и одному гражданину Йемена запретили вылет в Нью-Йорк из-за указа Трампа

    Пассажиров остановили во время пересадки, после чего перенаправили на рейсы в их родные страны

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В аэропорту Каира запретили посадку на борт самолета в США пяти гражданам Ирака, а также одному гражданину Йемена.

    Как передает Report, об этом сoобшил Reuters со ссылкой на источники в аэропорту.

    По данным, данное решение было принято после подписания президентом США Дональдом Трампом указа о запрете на въезд в страну гражданам из семи стран с преимущественно мусульманским населением.

    Пассажиров остановили во время пересадки в Каире, после чего перенаправили на рейсы в их родные страны, несмотря на наличие действительных виз.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi