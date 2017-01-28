Пяти гражданам Ирака и одному гражданину Йемена запретили вылет в Нью-Йорк из-за указа Трампа

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В аэропорту Каира запретили посадку на борт самолета в США пяти гражданам Ирака, а также одному гражданину Йемена.

Как передает Report, об этом сoобшил Reuters со ссылкой на источники в аэропорту.

По данным, данное решение было принято после подписания президентом США Дональдом Трампом указа о запрете на въезд в страну гражданам из семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Пассажиров остановили во время пересадки в Каире, после чего перенаправили на рейсы в их родные страны, несмотря на наличие действительных виз.