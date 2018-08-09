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    Пятерых австралийцев лишили гражданства за участие в деятельности ИГ

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ "Австралийские власти лишили гражданства пять человек "с двумя паспортами" в связи с их участием в деятельности террористической группировки "Исламское государство" за рубежом".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр Австралии по делам миграции Питер Даттон.

    Министр отметил, что эти люди "действовали против интересов Австралии, вступив в контакт с терроризмом, и, по сути, сделали выбор в пользу того, чтобы покинуть австралийское сообщество".

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