Пятеро, включая ребенка, погибли в ДТП в Миннеаполисе

Пять человек погибли в Миннеаполисе из-за водителя, уклоняющегося от полицейского преследования и проехавшего на красный свет.

Пять человек погибли в Миннеаполисе, штат Миннесота, из-за водителя, который, пытаясь скрыться от полиции во время преследования, проехал на красный свет и спровоцировал ДТП.

Как передает Report, об этом Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции Миннеаполиса.

Согласно информации, нарушитель врезался в другой автомобиль, в котором находились четыре женщины и девочка, все пятеро скончались на месте происшествия.

Преступник скрылся с места аварии, однако полицейские задержали подозреваемого и поместили его под стражу. Позже он был доставлен в больницу для проведения обследования. Полиция не разглашает личности преступника и жертв.

По факту ведется расследование.