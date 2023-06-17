О нас

Пятеро, включая ребенка, погибли в ДТП в Миннеаполисе

Пятеро, включая ребенка, погибли в ДТП в Миннеаполисе Пять человек погибли в Миннеаполисе из-за водителя, уклоняющегося от полицейского преследования и проехавшего на красный свет.
Другие страны
17 июня 2023 г. 22:51
Пятеро, включая ребенка, погибли в ДТП в Миннеаполисе

Пять человек погибли в Миннеаполисе, штат Миннесота, из-за водителя, который, пытаясь скрыться от полиции во время преследования, проехал на красный свет и спровоцировал ДТП.

Как передает Report, об этом Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции Миннеаполиса.

Согласно информации, нарушитель врезался в другой автомобиль, в котором находились четыре женщины и девочка, все пятеро скончались на месте происшествия.

Преступник скрылся с места аварии, однако полицейские задержали подозреваемого и поместили его под стражу. Позже он был доставлен в больницу для проведения обследования. Полиция не разглашает личности преступника и жертв.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
17 июня 2023 г. 17:55
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
17 июня 2023 г. 17:32
Президент Азербайджана и раис Татарстана приняли участие в открытии ООО Авто Лизинг Азербайджан
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана приняли участие в открытии ООО "Авто Лизинг Азербайджан"
17 июня 2023 г. 16:15
Состоялась встреча президента Азербайджана с раисом Республики Татарстан
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с раисом Республики Татарстан
17 июня 2023 г. 15:20
Ильхам Алиев: Полное обновление инфраструктуры здравоохранения Азербайджана связано с именем великого лидера
Ильхам Алиев: Полное обновление инфраструктуры здравоохранения Азербайджана связано с именем великого лидера
17 июня 2023 г. 14:02
Рустам Минниханов ознакомился с проводимыми в городе Зангилан работами
ФотоРустам Минниханов ознакомился с проводимыми в городе Зангилан работами
17 июня 2023 г. 13:46
Минобороны: Армяне ведут интенсивный обстрел позиций армии Азербайджана, принимаются ответные меры
Минобороны: Армяне ведут интенсивный обстрел позиций армии Азербайджана, принимаются ответные меры
17 июня 2023 г. 12:28
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с визитом в Азербайджан
ФотоРаис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с визитом в Азербайджан
17 июня 2023 г. 10:46
Президент Азербайджана наградил работников здравоохранения
Президент Азербайджана наградил работников здравоохранения
16 июня 2023 г. 16:23
Президент посетил посольство Италии в Азербайджане и выразил соболезнования в связи с кончиной Сильвио Берлускони
Президент посетил посольство Италии в Азербайджане и выразил соболезнования в связи с кончиной Сильвио Берлускони
16 июня 2023 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi