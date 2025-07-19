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Пятеро украинских детей, вывезенных в РФ в первые дни войны, возвращены на родину

Пятеро украинских детей, вывезенных в РФ в первые дни войны, возвращены на родину Из России в Украину возвращены пятеро детей, которые родились и выросли в Лозовской громаде Харьковской области.
Другие страны
19 июля 2025 г. 23:03
Пятеро украинских детей, вывезенных в РФ в первые дни войны, возвращены на родину

Из России в Украину возвращены пятеро детей, которые родились и выросли в Лозовской громаде Харьковской области.

Как передает Report, об этом сообщил городской голова Сергей Зеленский в своем телеграм-канале.

"В первые дни войны они были на территории Харьковщины, которую враг стремительно оккупировал. Понадобились годы, чтобы вернуть родных братьев и сестер в Украину", - написал он.

Он поблагодарил за содействие в возвращении детей уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, Координационный центр по развитию семейного воспитания и ухода детей, начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, Службу по делам детей ХОВА, БО "БФ Волонтеры: Взрослые-Детям" и Службу по делам детей Лозовской громады.

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