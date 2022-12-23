Пятеро полицейских пострадали в результате волнений в Париже после стрельбы

Пять полицейских пострадали в ходе потасовки с членами курдской общины, которые собрались на месте стрельбы в Париже.
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По данным канала, курды напали на правоохранителей, в ответ на это полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. Один человек был задержан.
Отметим, что 23 декабря мужчина открыл огонь на улице Энгиен в десятом округе Парижа около курдского культурного центра. Позже он был задержан, но его мотивы остаются неизвестны. Предположительно, в 2021 году стрелявшего судили за нападение на центр мигрантов.
По последней информации, в результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, состояние еще двоих оценивается как средней тяжести.