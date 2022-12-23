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Пятеро полицейских пострадали в результате волнений в Париже после стрельбы

Пятеро полицейских пострадали в результате волнений в Париже после стрельбы Пять полицейских пострадали в ходе потасовки с членами курдской общины, которые собрались на месте стрельбы в Париже.
Другие страны
23 декабря 2022 г. 23:31
Пятеро полицейских пострадали в результате волнений в Париже после стрельбы

Пять полицейских пострадали в ходе потасовки с членами курдской общины, которые собрались на месте стрельбы в Париже.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал BFM TV.

По данным канала, курды напали на правоохранителей, в ответ на это полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. Один человек был задержан.

Отметим, что 23 декабря мужчина открыл огонь на улице Энгиен в десятом округе Парижа около курдского культурного центра. Позже он был задержан, но его мотивы остаются неизвестны. Предположительно, в 2021 году стрелявшего судили за нападение на центр мигрантов.

По последней информации, в результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, состояние еще двоих оценивается как средней тяжести.

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Версия на азербайджанском языке Parisdə atışma zamanı 5 polis əməkdaşı yaralanıb

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