Пятеро полицейских пострадали в результате волнений в Париже после стрельбы

Пять полицейских пострадали в ходе потасовки с членами курдской общины, которые собрались на месте стрельбы в Париже.

Пять полицейских пострадали в ходе потасовки с членами курдской общины, которые собрались на месте стрельбы в Париже.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал BFM TV.

По данным канала, курды напали на правоохранителей, в ответ на это полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. Один человек был задержан.

Отметим, что 23 декабря мужчина открыл огонь на улице Энгиен в десятом округе Парижа около курдского культурного центра. Позже он был задержан, но его мотивы остаются неизвестны. Предположительно, в 2021 году стрелявшего судили за нападение на центр мигрантов.

По последней информации, в результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, состояние еще двоих оценивается как средней тяжести.