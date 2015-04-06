Пять мирных жителей погибли после авиаудара коалиции в Йемене

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Пять мирных жителей погибли, семеро получили ранения в результате авиаудара коалиции во главе с Саудовской Аравией. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил агентству Sputnik член совета депутатов Йемена Йахья аль-Матри.

Удару подверглась деревня Бейт Риджаль в регионе Мазхар на западе страны. Во время авиаудара одна из ракет упала на жилые дома, они были разрушены.

"Погибли пять человек, семеро получили ранения в результате авиаудара", - заявил аль-Матри.