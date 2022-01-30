Пятая часть населения Сомали страдает от засухи - правозащитники

Каждый пятый житель Сомали, а именно 3,2 млн человек, страдают от воздействия засухи.

Каждый пятый житель Сомали, а именно 3,2 млн человек, страдают от воздействия засухи.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом свидетельствуют данные международной правозащитной организации Норвежский совет по делам беженцев (NRC).

Засуха в африканской стране достигла опасных масштабов ввиду выпадения меньшего, чем прогнозировалось, уровня осадков в сезон дождей, говорится в сообщении NRC.

С начала 2021 года из- за нехватки воды и еды свои дома в Сомали покинула четверть миллиона человек, и эта цифра может возрасти до 1,4 млн. Инициативы по оказанию гуманитарной помощи продолжаются, однако отмечается нехватка ресурсов. Сотрудники гуманитарных организаций отмечают о росте смертности в Сомали и о падении скота.

На фоне ситуации с сильной засухой, обострившейся ноябре 2021 года, власти Сомали объявили режим "чрезвычайной ситуации".