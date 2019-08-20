Gallup: Пятая часть американцев выступает за военные действия против Ирана

Менее четверти жителей США считают, что Вашингтон должен предпринять военные действия против Тегерана, чтобы положить конец иранской ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют результаты опроса Gallup.

Согласно данным опроса, 18% американцев поддерживают возможность военных действий, тогда как 78% выступают за экономические и дипломатические меры в отношении Тегерана.

Между тем, у респондентов, высказавшихся против военной операции, спросили, считают ли они, что США должны будут прибегнуть к силе в том случае, если экономические и дипломатические меры не сработают. Данные опроса указывают, что больше половины (53%) опрошенных заявили, что даже в этом случае Вашингтон не должен предпринимать военные действия. 42% придерживаются противоположного мнения.

Кроме того, результаты опроса показывают, что 65% американцев "очень обеспокоены" или "в некоторой степени обеспокоены" тем, что США могут слишком поспешно начать использовать военную силу против Ирана.

Опрос проводился 15-31 июля. В нем приняли участие более 1,5 тысяч человек старше 18 лет, проживающих в США.