Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Пять заключенных и один охранник погибли в результате пожара в тюрьме в парагвайской столице. Как передает Report, oб этом сообщила электронная версия газеты Ultima Hora.

По ее данным, огонь вспыхнул в подвале учреждения. Причины возгорания выясняются. Заключенные были переведены в незатронутые огнем блоки.

Представители профсоюзов работников пенитенциарной системы и правозащитных организаций заявили, что неоднократно жаловались властям на плохое состояние парагвайских тюрем. Они также указали на переполненность учреждений, отметив, что 80% заключенных не вынесен окончательный приговор.