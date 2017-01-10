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    Пятъ террористов-смертников взорвались в Нигерии: есть погибшие

    Oб этом сoобшила полиция, обвинив экстремистов Боко Харам в проведении теракта

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/Пять террористов-смертников, пытающихся проникнуть в северо-восточный нигерийский город Мацдугури, взорвали себя, в результате чего погибли, по меньшей мере, 3 мирных жителей.

    Как передает Report, со ссылкой на MIG News, об этом сoобшила полиция, обвинив экстремистов Боко Харам в проведении теракта.

    Взрывы произошли в 10 км друг от друга на восточной окраине города, как сообщил заместитель начальника полиции Виктор Изуку.

    Трое террористов в поясах джихадистов взорвали себя на военном контрольно-пропускном пункте, сообщает полиция.

    Два часа спустя, две женщины-смертницы взорвали себя, убив себя и двух мирных жителей. 

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