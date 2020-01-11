​Пять стран создали группу помощи родным погибших в катастрофе в Иране

Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина создали специальную группу помощи родным погибших в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в аэропорту Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань сообщил журналистам в Оттаве.

"Мы создали международную координационную группу, которая представляет страны, чьи граждане погибли в авиакатастрофе", - сказал он. Шампань уточнил, что в нее вошли представители Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины.

По словам главы МИД, группа будет оперативно доводить до родственников погибших всю информацию о ходе расследования причин катастрофы и заниматься оказанием необходимой им помощи. "Семьи погибших должны получить ответы на все вопросы", - подчеркнул министр.

Шампань также сообщил, что 57 канадских граждан погибли в авиакатастрофе в Иране, а не 63, как считалось ранее.