Пять стран-соседей России выйдут из Оттавской конвенции о противопехотных минах

Польша, Литва, Латвия, Эстония и

Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия намерены выйти из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, хранение, производство и передачу противопехотных мин, а также требует уничтожения запасов мин и минных полей, за исключением мин, необходимых для обучения разминированию.

Как сообщает американское бюро Report , Эстония, Латвия и Литва уже представили официальное уведомление в ООН, ожидается, что Финляндия и Польша представят соответствующие документы в ближайшие дни.

Human Rights Watch назвала этот шаг необоснованным, заявив, что оружие наносит неизбирательный урон, а минные поля создают угрозу для гражданского населения.

Это решение принимается на фоне наращивания Россией и Украиной использования противопехотных мин. РФ не присоединилась к конвенции и с 2022 года широко применяет мины в Украине.

В Киеве также признали, что используют мины с 2022 года. При этом, как стало известно, в 2024 году США передали Украине мины.

Украинский лидер Владимир Зеленский также подписал указ о выходе страны из договора, однако военное положение, остающееся в силе, временно делает выход из конвенции юридически невозможным.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш оценил этот шаг как угрозу, подрывающую защиту гражданских лиц. Лауреаты Нобелевской премии и многие международные организации подчеркнули важность сохранения в силе конвенции.

Отметим, что документ о запрете мин был принят в 1997 году в канадской столице Оттаве и вступил в силу в 1999 году. Конвенция строго запрещает использование, производство, хранение и передачу противопехотных мин. В настоящее время к ней присоединились 166 стран. Среди крупных государств, не присоединившихся к документу, - Россия, США и Китай.