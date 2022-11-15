Пять стран MIKTA провели встречу на полях G20

Лидеры и представители пяти стран неформального объединения MIKTA, в которое входят Индонезия, Турция, Южная Корея, Мексика и Австралия, провели короткую встречу на полях саммита G20, который проходит на Бали.

Лидеры и представители пяти стран неформального объединения MIKTA, в которое входят Индонезия, Турция, Южная Корея, Мексика и Австралия, провели короткую встречу на полях саммита G20, который проходит на Бали.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

Во встрече приняли участие президент Индонезии Джоко Видодо, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Содержание встречи на данный момент не разглашалось. После встречи политики в сопровождении фотографов прогулялись по территории парка, где ранее участники и гости саммита G20 участвовали в обеденном перерыве.

Отметим, что саммит G20 начался во вторник на острове Бали. Представителям руководства стран - участниц объединения предстоит обсудить вопросы, связанные с продовольственной и энергетической безопасностью, процесс цифровой трансформации и проблемы здравоохранения. Встреча продлится до 16 ноября.