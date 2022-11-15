О нас

Пять стран MIKTA провели встречу на полях G20

Пять стран MIKTA провели встречу на полях G20 Лидеры и представители пяти стран неформального объединения MIKTA, в которое входят Индонезия, Турция, Южная Корея, Мексика и Австралия, провели короткую встречу на полях саммита G20, который проходит на Бали.
Другие страны
15 ноября 2022 г. 14:21
Пять стран MIKTA провели встречу на полях G20

Лидеры и представители пяти стран неформального объединения MIKTA, в которое входят Индонезия, Турция, Южная Корея, Мексика и Австралия, провели короткую встречу на полях саммита G20, который проходит на Бали.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

Во встрече приняли участие президент Индонезии Джоко Видодо, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Содержание встречи на данный момент не разглашалось. После встречи политики в сопровождении фотографов прогулялись по территории парка, где ранее участники и гости саммита G20 участвовали в обеденном перерыве.

Отметим, что саммит G20 начался во вторник на острове Бали. Представителям руководства стран - участниц объединения предстоит обсудить вопросы, связанные с продовольственной и энергетической безопасностью, процесс цифровой трансформации и проблемы здравоохранения. Встреча продлится до 16 ноября.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Тиране состоялась официальная церемония встречи президента Ильхама Алиева
ФотоВ Тиране состоялась официальная церемония встречи президента Ильхама Алиева
15 ноября 2022 г. 14:25
Президент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Албанию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Албанию
15 ноября 2022 г. 13:59
Азербайджанцы проводят акцию протеста перед Сенатом Франции
ФотоАзербайджанцы проводят акцию протеста перед Сенатом Франции
15 ноября 2022 г. 13:51
Финансирование терроризма - ключевой пункт политики Ирана
Финансирование терроризма - ключевой пункт политики Ирана
15 ноября 2022 г. 13:51
Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор
Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор
14 ноября 2022 г. 22:52
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
В одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана
ФотоВ одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана
12 ноября 2022 г. 12:45
В торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
ФотоВ торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
12 ноября 2022 г. 12:05
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции
12 ноября 2022 г. 11:04
Лидеры ОТГ подтвердили готовность внести вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению
Лидеры ОТГ подтвердили готовность внести вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению
11 ноября 2022 г. 19:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi