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Пять стран Евросоюза призывают ЕК продлить запрет на ввоз украинского зерна

Пять стран Евросоюза призывают ЕК продлить запрет на ввоз украинского зерна Власти Венгрии, Болгарии, Румынии, Польши и Словакии требуют Еврокомиссию пролонгировать запрет на ввоз сельскохозяйственных продуктов с Украины.
Другие страны
15 июля 2023 г. 23:27
Пять стран Евросоюза призывают ЕК продлить запрет на ввоз украинского зерна

Власти Венгрии, Болгарии, Румынии, Польши и Словакии требуют Еврокомиссию пролонгировать запрет на ввоз сельскохозяйственных продуктов с Украины.

Как передает Report, об этом заявил глава министерства сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, чьи слова приводит венгерская деловая интернет-газета Világgazdaság.

"Еврокомиссии надо продлить запрет на импорт украинского зерна и после 15 сентября", - сказал министр.

Он также добавил, что в данном вопросе Венгрия разделяет позицию Болгарии, Польши, Румынии и Словакии.

По мнению Надя, лишь так возможно защитить интересы европейских фермеров.

По его словам, венгерские земледельцы получили от Европейского союза в качестве компенсации €15,93 млн, что скорее является «символической суммой в сравнении с размерами ущерба».

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