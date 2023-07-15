Пять стран Евросоюза призывают ЕК продлить запрет на ввоз украинского зерна

Власти Венгрии, Болгарии, Румынии, Польши и Словакии требуют Еврокомиссию пролонгировать запрет на ввоз сельскохозяйственных продуктов с Украины.

Власти Венгрии, Болгарии, Румынии, Польши и Словакии требуют Еврокомиссию пролонгировать запрет на ввоз сельскохозяйственных продуктов с Украины.

Как передает Report, об этом заявил глава министерства сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, чьи слова приводит венгерская деловая интернет-газета Világgazdaság.

"Еврокомиссии надо продлить запрет на импорт украинского зерна и после 15 сентября", - сказал министр.

Он также добавил, что в данном вопросе Венгрия разделяет позицию Болгарии, Польши, Румынии и Словакии.

По мнению Надя, лишь так возможно защитить интересы европейских фермеров.

По его словам, венгерские земледельцы получили от Европейского союза в качестве компенсации €15,93 млн, что скорее является «символической суммой в сравнении с размерами ущерба».