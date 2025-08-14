Пять стран Европы обратились к ЕС за помощью в борьбе с лесными пожарами

Пять стран Европы обратились к ЕС за помощью в борьбе с лесными пожарами

За последнюю неделю Греция, Испания, Болгария, Черногория и Албания активировали механизм гражданской защиты ЕС для борьбы с лесными пожарами, которые бушуют одновременно по всей Европе.

Как передает европейское бюро Report, об этом заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эва Хрнчирова.

Испания сделала это впервые, заявила она, добавив, что для помощи были мобилизованы два самолета rescEU, базирующиеся во Франции, которые, как ожидается, уже сегодня приступят к тушению.

"Для оперативной помощи странам ЕС, а также другим обратившимся, противопожарная авиация размещена в нескольких частях союза", - сказала Хрнчирова.

Греция активировала механизм 12 августа. В ответ планируется развертывание двух шведских вертолетов rescEU, в настоящее время находящихся в Болгарии. Пожарные из Чехии, Молдовы и Румынии также приняли участие в усилиях по тушению пожаров.

В Болгарии шесть стран - Чехия, Словакия, Франция, Венгрия, Румыния, Швеция - мобилизовали авиацию, включая вертолеты rescEU, базирующиеся в Швеции.

В Албании в тушении лесных пожаров принимают участие воздушные средства rescEU из Хорватии, Болгарии, Италии, Чехии и Словакии, в Черногории - из Чехии, Хорватии и Италии. Сербия, Венгрия и Босния и Герцеговина также развернули авиационные средства в рамках двусторонних предложений, а Австрия предложила наземные пожарные бригады.

В течение сезона механизм гражданской защиты ЕС уже был активирован 16 раз для борьбы с волной жары, приведшей к катастрофическим возгораниям по всему континенту, что соответствует числу за весь сезон 2024 года, отметила представитель ЕС.

Она также сообщила, что помимо стран ЕС и в целом государств Европы, в рамках программы оказывалась также помощь Сирии и Израилю в этом году.