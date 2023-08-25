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Пять стран ЕС намерены продлить запрет на импорт зерна из Украины

Пять стран ЕС намерены продлить запрет на импорт зерна из Украины Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступают за продление запрета ЕС на импорт украинского зерна в эти страны до конца года.
Другие страны
25 августа 2023 г. 20:35
Пять стран ЕС намерены продлить запрет на импорт зерна из Украины

Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступают за продление запрета ЕС на импорт украинского зерна в эти страны до конца года.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

"Мы поддерживаем запрет на импорт в наши страны до конца года. Я хочу сказать, что даже если это не удастся, некоторые страны введут свои собственные ограничения. Наша декларация ясна", - заявил он.

По его словам, министры сельского хозяйства пяти стран также согласны с тем, что они поддерживают субсидирование транзита зерна, и хотят, чтобы в список запрещенных к ввозу продуктов были добавлены и другие, например, малина в случае Польши.

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