Пять стран ЕС намерены продлить запрет на импорт зерна из Украины

Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступают за продление запрета ЕС на импорт украинского зерна в эти страны до конца года.

Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступают за продление запрета ЕС на импорт украинского зерна в эти страны до конца года.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

"Мы поддерживаем запрет на импорт в наши страны до конца года. Я хочу сказать, что даже если это не удастся, некоторые страны введут свои собственные ограничения. Наша декларация ясна", - заявил он.

По его словам, министры сельского хозяйства пяти стран также согласны с тем, что они поддерживают субсидирование транзита зерна, и хотят, чтобы в список запрещенных к ввозу продуктов были добавлены и другие, например, малина в случае Польши.