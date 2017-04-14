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    Пять школьников в Винницкой области госпитализировали в больницу из-за отравления газом

    Всем провели осмотр и сделали анализы© Courtesy İmage

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Винницкую областную детскую клиническую больницу из-за отравления газом из баллончика госпитализировали пятерых школьников Вороновицкий школы №1.

    Как передает Report, об этом корреспонденту УНН-Центр в эксклюзивном комментарии сообщил главный врач медучреждения Василий Паненко.

    "В больницу доставили 12 школьников, которые пожаловались на жжение в горле и головную боль после распыления газового баллончика в учебном заведении. Всем провели осмотр и сделали анализы. Пять детей госпитализированы.

    Их состояние не тяжелое, но они остались под наблюдением медиков. Двое родителей написали отказ от госпитализации. Состояние еще пятерых школьников было близко к удовлетворительному и они не нуждались в больничном надзоре", - рассказал В.Паненко.

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