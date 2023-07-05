Пять россиянок с измененными именами заявлены на Панарабские игры за сборную Сирии

Российские спортсмены с измененными именами заявлены на Панарабские игры как члены сборной Сирии.

Российские спортсмены с измененными именами заявлены на Панарабские игры как члены сборной Сирии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Газета.ру.

По информации источника, среди участников турнира значатся бадминтонистка Дарья Джеджула (указана как Dasha Dhedhula), велогонщицы Дарья и Татьяна Мальковы (указаны как Darie Malko и Tatia Malko), пловчиха Анастасия Сорокина (указана как Enas Sorkine) и легкоатлетка Карина Полудкина (указана как Karina Polud).

У двух спортсменок в профилях на сайте соревнований изменены даты рождения – с 16 ноября 2000 года на 5 июля 2001-го – у Дарьи Мальковой, с 19 ноября 1995 года на 19 ноября 1999-го у Дарьи Джеджулы.

Также на Панарабские игры заявлены гимнастка Александра Максимова и дзюдоистка Милана Мугу (указана как Милана Мрад), но у обеих на сайтах федераций (Международной федерации гимнастики и Международной федерации дзюдо) указаны привязки к национальной сборной Сирии.

Панарабские игры проходят в Алжире.