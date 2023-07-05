Пять россиянок с измененными именами заявлены на Панарабские игры за сборную Сирии

Российские спортсмены с измененными именами заявлены на Панарабские игры как члены сборной Сирии.
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По информации источника, среди участников турнира значатся бадминтонистка Дарья Джеджула (указана как Dasha Dhedhula), велогонщицы Дарья и Татьяна Мальковы (указаны как Darie Malko и Tatia Malko), пловчиха Анастасия Сорокина (указана как Enas Sorkine) и легкоатлетка Карина Полудкина (указана как Karina Polud).
У двух спортсменок в профилях на сайте соревнований изменены даты рождения – с 16 ноября 2000 года на 5 июля 2001-го – у Дарьи Мальковой, с 19 ноября 1995 года на 19 ноября 1999-го у Дарьи Джеджулы.
Также на Панарабские игры заявлены гимнастка Александра Максимова и дзюдоистка Милана Мугу (указана как Милана Мрад), но у обеих на сайтах федераций (Международной федерации гимнастики и Международной федерации дзюдо) указаны привязки к национальной сборной Сирии.
Панарабские игры проходят в Алжире.