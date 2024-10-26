Пять рейсов Flydubai и один Air Arabia вынуждено вернулись в Россию

Пять рейсов Flydubai и один Air Arabia из-за запрета Ирана на полеты с 04.46 до 09.30 по бакинскому времени утра субботы вынужденно возвращались в российские аэропорты вылета.

Пять рейсов Flydubai и один Air Arabia из-за запрета Ирана на полеты с 04.46 до 09.30 по бакинскому времени утра субботы вынужденно возвращались в российские аэропорты вылета.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Росавиации.

Согласно информации, 26 октября авиационные власти Ирана для обеспечения безопасности полетов издали NOTAM, запрещающий полеты гражданских воздушных судов в воздушном пространстве этого государства.

"Запрет действовал с 04.46 до 09.30 по бакинскому времени. В этот период уже совершавшиеся пять рейсов авиакомпании Flydubai и один рейс Air Arabia вынужденно вернулись в российские аэропорты вылета (Домодедово, Внуково, Минеральные Воды, Новосибирск и Самара)", - говрится в сообщении.