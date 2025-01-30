Пять лыжников погибли при сходе лавины во Французских Альпах

Во Французских Альпах пятерых лыжников накрыло лавинами, их спасти не удалось.
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Четыре лыжника из Норвегии попали под лавину в юго-восточном регионе Савойя. По словам мэра французского Валь-Сени Жака Арну, у них были лавинные датчики.
"Это была лавина огромного размера, которая сошла за пределами горнолыжной зоны", — отметил он.
В регионе Верхняя Савойя под лавину попала 30-летняя женщина из Швейцарии, которая каталась на лыжах вне трассы на северном склоне Эгюийет-де-Позетт в массиве Монблан. Она была со своим отцом и братом, парень получил травмы и был доставлен в больницу.