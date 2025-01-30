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Пять лыжников погибли при сходе лавины во Французских Альпах

Пять лыжников погибли при сходе лавины во Французских Альпах Во Французских Альпах пятерых лыжников накрыло лавинами, их спасти не удалось.
Другие страны
30 января 2025 г. 03:52
Пять лыжников погибли при сходе лавины во Французских Альпах

Во Французских Альпах пятерых лыжников накрыло лавинами, их спасти не удалось.

Как передает Report, об этом пишет британская газета The Guardian.

Четыре лыжника из Норвегии попали под лавину в юго-восточном регионе Савойя. По словам мэра французского Валь-Сени Жака Арну, у них были лавинные датчики.

"Это была лавина огромного размера, которая сошла за пределами горнолыжной зоны", — отметил он.

В регионе Верхняя Савойя под лавину попала 30-летняя женщина из Швейцарии, которая каталась на лыжах вне трассы на северном склоне Эгюийет-де-Позетт в массиве Монблан. Она была со своим отцом и братом, парень получил травмы и был доставлен в больницу.

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