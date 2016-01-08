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    Пятьдесят заключенных сбежали из тюрьмы в Конго после пожара

    Никто из беглецов пока не найден

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В населенном пункте Камитуга на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) 50 заключенных сбежали из тюрьмы, после того как в ней произошел пожар, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

    По информации местных властей, ЧП случилось поздно вечером 6 января, однако известно о нем стало только два дня спустя. 

    Из 50 заключенных двое осужденных за убийство и 18 - за изнасилование. Один человек остался в тюрьме. Никто из беглецов пока не найден.

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