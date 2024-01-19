Пять депутатов Верховной Рады Украины подали иски на спикера

Пять депутатов Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент Петр Порошенко, подали судебные иски против спикера парламента Руслана Стефанчука за отказ в предоставлении им разрешений на заграничные ком

Пять депутатов Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент Петр Порошенко, подали судебные иски против спикера парламента Руслана Стефанчука за отказ в предоставлении им разрешений на заграничные командировки.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении депутата Иванны Климпуш-Цинцадзе, опубликованном в Telegram-канале партии.

"Уже четверо депутатов фракции "Европейская солидарность", в частности Владимир Арьев, Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко, Мария Ионова подали свои судебные иски на действия спикера украинского парламента, господина Стефанчука, относительно отказов или бездействия в предоставлении разрешений на их международные командировки. Сегодня я подаю аналогичный иск в связи с тем, что получила 4 отказа на мои командировки в течение 4 месяцев", - сказала она.

При этом Климпуш-Цинцадзе выразила сомнения, что суды честно и непредвзято рассмотрят эти дела.