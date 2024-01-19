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Пять депутатов Верховной Рады Украины подали иски на спикера

Пять депутатов Верховной Рады Украины подали иски на спикера Пять депутатов Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент Петр Порошенко, подали судебные иски против спикера парламента Руслана Стефанчука за отказ в предоставлении им разрешений на заграничные ком
Другие страны
19 января 2024 г. 18:52
Пять депутатов Верховной Рады Украины подали иски на спикера

Пять депутатов Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент Петр Порошенко, подали судебные иски против спикера парламента Руслана Стефанчука за отказ в предоставлении им разрешений на заграничные командировки.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении депутата Иванны Климпуш-Цинцадзе, опубликованном в Telegram-канале партии.

"Уже четверо депутатов фракции "Европейская солидарность", в частности Владимир Арьев, Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко, Мария Ионова подали свои судебные иски на действия спикера украинского парламента, господина Стефанчука, относительно отказов или бездействия в предоставлении разрешений на их международные командировки. Сегодня я подаю аналогичный иск в связи с тем, что получила 4 отказа на мои командировки в течение 4 месяцев", - сказала она.

При этом Климпуш-Цинцадзе выразила сомнения, что суды честно и непредвзято рассмотрят эти дела.

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