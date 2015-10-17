​Пять человек застрелили у мечети в Саудовской Аравии

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Саудовской Аравии пять человек убили во время стрельбы в мечети.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Инцидент произошел в городе Сайхат на восточном побережье страны. Неизвестный мужчина, на вид которому было около 20 лет, был остановлен стражами правопорядка для проверки документов возле религиозного центра, где проходило собрание шиитов. Неожиданно он открыл огонь по присутствующим. Пять человек от полученных ранений погибли. О раненых пока не сообщается.

Стрелок был ликвидирован правоохранительными органами. Сейчас выясняются его личность и мотивы совершенного преступления.