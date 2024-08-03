Пять человек пропали без вести в юго-западной провинции Китая

Пять человек пропали без вести в юго-западной китайской провинции Сычуань после того, как в субботу из-за наводнения в этом районе обрушился мост, соединяющий два туннеля вдоль шоссе.

Пять человек пропали без вести в юго-западной китайской провинции Сычуань после того, как в субботу из-за наводнения в этом районе обрушился мост, соединяющий два туннеля вдоль шоссе.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Три автомобиля, в которых находились шесть человек сорвались с моста, говорится в заявлении властей префектуры Ганзи. Один из людей был спасен.

Отметим, что этим летом Китай пострадал от экстремальных погодных условий, которые привели к многочисленным смертям и крупному материальному ущербу.

Ранее сообщалось, что не менее 38 человек погибли, еще 24 пропали без вести в провинции Шэньси на северо-западе КНР в результате обрушения моста 19 июля.