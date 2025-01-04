О нас

Пять человек пострадали во время стрельбы в Вашингтоне

Пять человек пострадали во время стрельбы в Вашингтоне На северо-востоке Вашингтона произошла стрельба, в результате чего пострадали по меньшей мере пять человек.
Другие страны
4 января 2025 г. 10:13
Пять человек пострадали во время стрельбы в Вашингтоне

На северо-востоке Вашингтона произошла стрельба, в результате чего пострадали по меньшей мере пять человек.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба полицейского управления округа Колумбия в социальной сети "Х".

Все пострадавшие госпитализированы с ранениями. По предварительной информации, причиной стрельбы стал спор.

"Мужчина и женщина, обнаруженные на месте преступления, были доставлены в больницу сознании и с нормальным дыханием. В больницу также доставлены еще двое мужчин. Пятый пострадавший — мужчина — также был ранен", - говорится в публикации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Five people injured in Washington shooting
Версия на азербайджанском языке Vaşinqtonda baş verən atışmada beş nəfər yaralanıb

Самое читаемое

Самолет Аэрофлота экстренно приземлился в Ташкенте
Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Ташкенте
30 декабря 2024 г. 10:09
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
30 декабря 2024 г. 10:00
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
1 января 2025 г. 12:52
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
30 декабря 2024 г. 14:20
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
30 декабря 2024 г. 18:22
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
2 января 2025 г. 09:32
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
1 января 2025 г. 11:25
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
30 декабря 2024 г. 08:14
ХАМАС: Израиль отказывается предоставить карту вывода войск из сектора Газа
ХАМАС: Израиль отказывается предоставить карту вывода войск из сектора Газа
30 декабря 2024 г. 09:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi