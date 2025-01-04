Пять человек пострадали во время стрельбы в Вашингтоне

На северо-востоке Вашингтона произошла стрельба, в результате чего пострадали по меньшей мере пять человек.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба полицейского управления округа Колумбия в социальной сети "Х".
Все пострадавшие госпитализированы с ранениями. По предварительной информации, причиной стрельбы стал спор.
"Мужчина и женщина, обнаруженные на месте преступления, были доставлены в больницу сознании и с нормальным дыханием. В больницу также доставлены еще двое мужчин. Пятый пострадавший — мужчина — также был ранен", - говорится в публикации.