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Пять человек пострадали в результате стрельбы в штате Колорадо

Пять человек пострадали в результате стрельбы в штате Колорадо Пять человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в ночь на четверг в американском городе Денвер (штат Колорадо).
Другие страны
11 мая 2023 г. 12:11
Пять человек пострадали в результате стрельбы в штате Колорадо

Пять человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в ночь на четверг в американском городе Денвер (штат Колорадо).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении городской полиции.

По ее данным, инцидент произошел в жилом районе к юго-востоку от центра города. "Всего пять пострадавших. Трое были доставлены в больницу, двое обратились за медицинской помощью самостоятельно. В настоящее время выясняются обстоятельства [преступления] и информация о подозреваемых", - сообщило ведомство в Twitter. Уточняется, что среди пострадавших четверо мужчин и одна женщина, один мужчина находится в критическом состоянии. Полиция подозревает, что преступником может быть один из пострадавших.

Как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, с начала 2023 года случаи стрельбы в США регистрируются чаще одного раза в сутки. Жертвами актов насилия стали более 14 тыс. человек.

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