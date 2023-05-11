Пять человек пострадали в результате стрельбы в штате Колорадо

Пять человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в ночь на четверг в американском городе Денвер (штат Колорадо).

Пять человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в ночь на четверг в американском городе Денвер (штат Колорадо).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении городской полиции.

По ее данным, инцидент произошел в жилом районе к юго-востоку от центра города. "Всего пять пострадавших. Трое были доставлены в больницу, двое обратились за медицинской помощью самостоятельно. В настоящее время выясняются обстоятельства [преступления] и информация о подозреваемых", - сообщило ведомство в Twitter. Уточняется, что среди пострадавших четверо мужчин и одна женщина, один мужчина находится в критическом состоянии. Полиция подозревает, что преступником может быть один из пострадавших.

Как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, с начала 2023 года случаи стрельбы в США регистрируются чаще одного раза в сутки. Жертвами актов насилия стали более 14 тыс. человек.