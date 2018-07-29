 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Пять человек пострадали при крушении пассажирского поезда в Египте

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Как минимум пять человек пострадали на юге Египта в результате схода пассажирского поезда с рельсов в районе Ком-Омбо и Эдфу. 

    Как сообщает Report, об этом передает местный портал "Йоум7" со ссылкой на управление гражданской обороны, опрокинулись или съехали с железнодорожного полотна восемь выгонов.

    В настоящее время движение поездов на маршруте Каир — Асуан приостановлено из-за аварии. Всех пострадавших госпитализировали в больницу Асуана. Спасатели продолжают работать на месте аварии.

    Спасатели устраняют последствия аварии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi