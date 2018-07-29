Пять человек пострадали при крушении пассажирского поезда в Египте

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Как минимум пять человек пострадали на юге Египта в результате схода пассажирского поезда с рельсов в районе Ком-Омбо и Эдфу.

Как сообщает Report, об этом передает местный портал "Йоум7" со ссылкой на управление гражданской обороны, опрокинулись или съехали с железнодорожного полотна восемь выгонов.

В настоящее время движение поездов на маршруте Каир — Асуан приостановлено из-за аварии. Всех пострадавших госпитализировали в больницу Асуана. Спасатели продолжают работать на месте аварии.

Спасатели устраняют последствия аварии.