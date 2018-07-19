Пять человек пострадали из-за разрыва паровой трубы в Нью-Йорке

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Пять человек получили травмы в четверг из-за разрыва паровой трубы высокого давления в центре нью-йоркского Манхэттена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, среди пострадавших - трое гражданских лиц. Инцидент произошел в районе Флэйтрайон рядом с улицами Бродвей и Пятая авеню. Из-за происшествия власти эвакуировали жителей почти 30 зданий.

Из-за выброса находившегося под давлением пара посреди улицы образовалась большая яма. Вокруг разбросало куски асфальта. Полиция перерыла несколько улиц. На некоторых из них из-за взрывной волны с канализационных колодцев сорвало люки.

Как отмечают власти, они просят людей, оказавшихся рядом с местом инцидента, как можно скорее сменить одежду и принять душ, так как не исключено, что на них могли попасть частички асбеста, являющегося канцерогеном. Причины происшествия пока не установлены.