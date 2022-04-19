Пять человек пострадали из-за пожара в многоквартирном доме на западе Германии

Пять человек пострадали в результате пожара в трехэтажном многоквартирном доме в городе Везель (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии.

Пять человек пострадали в результате пожара в трехэтажном многоквартирном доме в городе Везель (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

По его информации, инцидент произошел в ночь на вторник. Пожар произошел в квартире на первом этаже и распространился на все здание, а также на соседний дом. Пострадавшие были доставлены в больницу с отравлением угарным газом. Еще несколько человек были эвакуированы из своих квартир.

По данным полиции, дом был настолько сильно поврежден, что больше не пригоден для проживания. Материальный ущерб, нанесенный обоим зданиям, оценивается примерно в 750 тыс. евро. Что стало причиной произошедшего, пока не сообщается.