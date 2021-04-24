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Пять человек получили ранения при стрельбе в Новом Орлеане

Пять человек получили ранения при стрельбе в Новом Орлеане О задержании подозреваемых в причастности к произошедшему правоохранители пока не сообщили
Другие страны
24 апреля 2021 г. 17:50
Пять человек получили ранения при стрельбе в Новом Орлеане

Неизвестные открыли стрельбу в центре Нового Орлеана (штат Луизиана) в ночь на субботу, пять человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном полицейским управлением города в Twitter.

Четверо из пострадавших были госпитализированы. Одному медицинскую помощь оказали на месте. Инцидент произошел в районе, который является популярным среди туристов. Угрозы для жизни пострадавших нет.

О задержании подозреваемых в причастности к произошедшему полиция пока не сообщала.

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