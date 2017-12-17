Пять человек получили ранения при стрельбе в Лос-Анджелесе

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Неизвестный открыл стрельбу на улице в северной части Лос-Анджелеса (штат Калифорния), ранения получили пять человек, в том числе девятилетняя девочка.

Как передает Report, об этом сoобщил телеканал NBC.

Инцидент произошел в ночь на субботу. Огонь был открыт из автомобиля. Все пострадавшие госпитализированы. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Информации о задержании стрелявшего не поступало. Какими мотивами он руководствовался, пока неизвестно.