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    Пять человек получили ранения при стрельбе в Лос-Анджелесе

    Огонь был открыт из автомобиля

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Неизвестный открыл стрельбу на улице в северной части Лос-Анджелеса (штат Калифорния), ранения получили пять человек, в том числе девятилетняя девочка.

    Как передает Report, об этом сoобщил телеканал NBC.

    Инцидент произошел в ночь на субботу. Огонь был открыт из автомобиля. Все пострадавшие госпитализированы. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

    Информации о задержании стрелявшего не поступало. Какими мотивами он руководствовался, пока неизвестно.

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