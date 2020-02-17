Пять человек получили огнестрельные ранения на карнавале в Бразилии

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате стрельбы на одном из воскресных карнавальных шествий в бразильском Сан-Паулу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил портал G1.

По предварительной информации, группа лиц попыталась напасть на полицейского с целью ограбления. Пятеро пострадали и были доставлены в местные больницы, их состояние стабильное, информировали в правоохранительных органах. Уточняется, что по факту произошедшего проводится расследование.

По словам очевидцев, причиной стрельбы стала попытка злоумышленника завладеть оружием полицейского, охранявшего карнавальную процессию. В ответ сотрудник правоохранительных органов открыл стрельбу, ранив пятерых, в том числе нападавшего.