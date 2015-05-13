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    Пять человек погибло, 50 ранено при крушении поезда в CША

    Пострадали около 50 человек

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Не менее пяти человек погибли при крушении поезда в Пенсильвании, заявил журналистам на месте происшествия мэр Филадельфии Майкл Наттер, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "К сожалению, мы можем подтвердить, что по крайней мере пять человек погибли", — заявил мэр в прямом эфире американских телеканалов.

    Пассажирский поезд с 240 пассажирами, следовавший маршрутом Вашингтон — Нью-Йорк, сошел с рельсов недалеко от Филадельфии (штат Пенсильвания). Ранее сообщалось что, пострадали около 50 человек.

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